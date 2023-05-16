Kylie Jenner, altına hiçbir şey giymeden cesur pozlar verdi - Son Dakika
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Kylie Jenner, altına hiçbir şey giymeden cesur pozlar verdi

16.05.2023 17:47

Dünyanın en ünlü televizyon kişilikleri olan Kardashian Ailesi'nin üyesi Kylie Jenner, Anneler Günü dolayısıyla hamilelik döneminde verdiği çıplak pozunu ve altına hiçbir şey giymediği fotoğrafını paylaştı.

Dünyanın en genç milyarderi olan ve kendine ait kurduğu kozmetik imparatorluğu ile ün salan Kylie Jenner'ın Anneler Günü paylaşımıyla dikkat çekti.

CESUR POZLARINI ART ARDA PAYLAŞTI

Kylie Jenner, özel gün için altına hiçbir şey giymediği peştemal ile verdiği pozunu paylaştı. Kylie, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla çocukları Stormi ve Aire ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Kylie geçen hafta da göğüs dekoltesinin neredeyse tamamını gösteren siyah elbisesi ile çektiği fotoğrafı paylaşarak hayranlarından tam not almıştı.

Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş

"YAŞLANDIKÇA GÜZELLEŞİYORSUN"

Hayranları Kylie'nin fotoğrafın kısa süre içinde binlerce yorum yaptı. Bazı erkek kullanıcıları "Yaşlandıkça güzelleşiyorsun" derken bazı kullanıcılar da "sana abayı yaktım, benimle evlenir misin?" yorumlarını yaptı.

Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
Kylie Jenner'dan cesur paylaşım! Altına hiçbir şey giymemiş
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: çocugu var utanmıyor Cevap Yaz 20 8 Yayından Kaldır
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Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü'nü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü'nü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

Anneler Günü, Kylie Jenner, Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kylie Jenner, altına hiçbir şey giymeden cesur pozlar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylie Jenner, altına hiçbir şey giymeden cesur pozlar verdi - Son Dakika
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