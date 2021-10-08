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Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı - Son Dakika

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

08.10.2021 08:39
Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Bugüne kadar yurtdışından birçok teklif alan Deniz, Victoria's Secret'ın meşhur yılbaşı şovunun seçmelerine davet edilen ilk Türk olmuştu. Cannes'da birçok kez uluslararası projelerle Türkiye'yi temsil eden güzel oyuncu bu kez de Rusların gönlünü fethetti.

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

YAPIMCILARLA BULUŞTU

Festivale Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle katılan Dilan Çiçek Deniz, orada hem Özbekistan hem de Rusya'dan yapımcı ve yönetmenlerle bir araya geldi. Rus sinemasının önde gelen yönetmenleriyle görüşen Deniz'in Rusya'da çekilecek uluslararası bir sinema filminin görüşmesi için de önümüzdeki günlerde Moskova'ya gideceği öğrenildi.

İNGİLİZCESİ ANA DİLİ GİBİ

Bu arada Dilan Çiçek Deniz'in geçtiğimiz günlerde kırmızı halıda yabancı gazetecilere verdiği röportajdaki İngilizcesi tartışılmıştı. Öğrendim ki, İngilizce güzel oyuncunun ana dili gibiymiş. Los Angeles'ta The American Academy of Dramatic Arts'ta oyunculuk dersleri almış, hatta bu şehirde bağlı bulunduğu bir ajans ve menajeri de varmış. Ben de geçtiğimiz günlerde yazmıştım; ikinci dil olarak da İspanyolca öğreniyor.

RÖPORTAJ DAHA UZUNDU

Sosyal medyada olay olan İngilizcesi hakkında konuşan Dilan Çiçek Deniz, "Daha uzundu röportaj. İngilizce konuştuğum bölüm kesilmiş. Bazı yerlerde çok garip haberler yapılmış. Ben Amerika'da oyunculuk ve dil eğitimi aldım. Keşke araştırıp haber yapsalarmış bazı arkadaşlar" diyerek sitem etti.

Göbeklitepe'yi gezdiler

Erdinç Acar, arkadaşları ve haber spikeri sevgilisi Gizem Çetin'le birlikte kültürel gezi için Güneydoğu Anadolu'daydı. Şanlıurfa'da sıra gecesine katılan Acar, ısrarlara dayanamayarak ustayla birlikte çiğköfte de yoğurmuş. Çok merak ettikleri Göbeklitepe'yi gezen arkadaş grubu, ertesi gün Gaziantep'e geçerek dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'ni dolaşmış.

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

Eğitimde işbirliği

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin, Kosova Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci'yi Tarabya İngiliz Okulları yerleşkesinde ağırladı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, iki dost ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe güçlü bir şekilde taşınması temennisinde bulundu. Nagavci, Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında yapılacak projelerin önemli olduğunu söyledi.

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

Araştırma sonuçları açıklandı

Yuvam Dünya Derneği, "Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı" araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Effect BCW Ajans Başkanı ve Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Karakaş'ın moderatörlüğünde, Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, her 4 kişiden 3'ünün iklim değişikliği konusunda farkındalığı olduğu ortaya kondu. Kocabıyık, "Araştırma, dünyamızı iklim krizinin etkilerine karşı güçlendirmeye yönelik umut verdi" dedi.

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

Nişanda tüm aile buluştu

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun 2006 yılında ayrıldığı eşi Bettina Machler ile evliliğinden olan oğlu Can Hakko, 5 yıldır birlikte olduğu Deniz Aktaş'la nişanlandı. Göcek'teki evlerinde yapılan törenle nişanlanan genç çifte mutlu günlerinde tüm aile bireylerinin yanı sıra yakın dostları eşlik etti. Büyük kızları Pia Hakko'nun düğününde olduğu gibi, Can Hakko ile Deniz Aktaş'ın nişan töreninde de Bettina Machler, Cem Hakko'nun yeni eşi Ronit Hakko ile bir araya geldi. Machler, Cem Hakko'dan kendisini Ronit Hakko'yla aldattığı için boşanmıştı. Belli ki çocuklarının mutluluğu için eski kırgınlıklar çoktan unutulmuş...

Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı
Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı

Dilan Çiçek Deniz, İngilizce, Türkiye, Yuvam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ruslar Dilan Çiçek Deniz'e bayıldı - Son Dakika Magazin


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