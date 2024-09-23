MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

Geniş Video İzle

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda iki aşamalı oyunda başarısız olan Yudum yarışmaya veda etti. Eleme gecesinin finalinde Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan istediği imza yemeği ''Okyanus'' özensiz bulunduğu için eleştirilerin hedefi oldu.

23.09.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde'nin elenmemek için kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Yudum elendi. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın Okyanus isimli imza yemeği izleyicilerin tepkisini çekti.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Yarışmacılar eleme gecesinin ilk oyununda incir kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. İlk turda başarılı olan Muratcan, Şirin, Beyza ve Zübeyde yarışmaya devam ederken Kerem, Yudum, Beyza ve Erim 2. turda mücadele etti. Yarışmacılar bu turda Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği Okyanus'u yapmak için mücadele etti.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

SİMİTİN ÜZERİNDE BALIK SERVİS EDİLDİ

Yemeğinin nasıl yapıldığını anlatan Yalçınkaya, "Öncelikle bir tane simit yapacaksınız. Devamında ahtapotu güzelce pişiriyorsunuz, yarım pişmiş olarak verdik. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, sirke ve taze kişniş, kişniş saplarıyla ahtapotumuzu pişiriyoruz. Daha sonra size bütün levrekler verdik, levrekleri açıyorsunuz. Levrekleri açtıktan sonra bütün fileto yapıp, levrek marin yapıyorsunuz. Yani bütün sosunu hazırlıyorsunuz, levreği bütün yapıyorsunuz. Bütün olarak sosluyorsunuz, onu da kenara alıyorsunuz. Daha sonra yılan balığı, bu biraz zor. Bu arada prodüksiyonu ve ekibini tebrik ediyoruz. Yılan balığını sizin için Adana'dan getirdiler. Yılan balığı, sardalya var. Uskumruyu fırına koyun. Uskumruyu derilerini ve kılçığını ayıklayın. Ondan sonra zaten bembeyaz oluyor. Met şeklinde kesip buraya koyacağız. Sardalyayı sıfır kılçık haline getiriyorsunuz. Ortadaki kılçığı alıyoruz. Ondan sonra yaklaşık üç ya da dört dakika limon, tuz, elma sirkesi, zeytinyağı ve yine biraz kişnişle beraber, sapıyla beraber tatlandırıyorsunuz. Bu arada levrek için de kişnişi toz olarak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

TABAĞI BEĞENİLMEDİ

Simit üzerine yapılan balık tarifini beğenmeyen birçok kullanıcı, Mehmet Yalçınkaya'yı eleştirerek "Bunu bir yarışmacı yapsa eleştirirler" ve "Ben bu tabağa para vermem" yorumunu yaptı.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

YUDUM VEDA ETTİ

Gecenin sonunda en başarısız yemeği yaparak yarışmaya veda eden isim Yudum oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Yudum, "Çok kafam dağıldı ve sonrasında her şey karıştı. Hepinize teşekkür ederim. Gülerek gitmeyi düşünüyordum, sizleri çok seviyorum. Erkek arkadaşıma desteği için teşekkür ederim. Buradan 20. olarak gitmek de güzel" dedi.

MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı
MasterChef\'te eleme! Mehmet Yalçınkaya\'nın imza yemeğine eleştiri yağdı

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: MasterChef'te eleme! Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğine eleştiri yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement