MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçiler aynı yorumu yapmaktan geri duramadı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son aylarda hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Somer Şef, şu sıralar Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.

ÇOCUĞUNU ÖZLEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı.

"ÇOK ÖZLEM İÇERİR"

Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Şef kızıyla bir pozunu "Çok özlem içerir" notuyla paylaştı. Somer Sivrioğlu'nun kızını ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok kişi Derin'in babasına olan benzerliğine vurgu yaptı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı. Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. Somer Şef, şu sıralar Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.