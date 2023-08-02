Maviye Sürgün dizisine bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler değişiyor - Son Dakika
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Maviye Sürgün dizisine bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler değişiyor

02.08.2023 12:28

Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Maviye Sürgün dizisine ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu katıldı. Eyüboğlu, Ozan'ın gizemli geçmişinden gelen Seval Adar karakterini canlandıracak. Seval'in kasabaya gelmesiyle diziye sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ayrıca, Ozan ve Defne'nin yaşadığı şüpheli olaylar da merak konusu olacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün ilk 7 bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin günü Çarşamba'ya alınmıştı. Hafızasını kaybeden Defne'nin, geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan'la ufak bir kasabada karşılaşması dizi severleri merakta bırakmıştı.

Dizinin kadrosuna tüm dengeleri değiştirecek bomba bir isim katıldı. Çamlıkkıyı'da yaşayan Ozan'ın gizemli geçmişinden gelecek Seval Adar karakteri sürpriz gelişmelere yol açacak. Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval, babasından kalan tüm hakları elde etmek için kasabaya gelecek. Ozan'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu olacak.

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Seval karakterini ise ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu canlandıracak. Son olarak FOX dizisi Evlilik Hakkında Her Şey ile karşımıza çıkan Eyüboğlu, bu dizide Sanem karakterini canlandırmıştı. Daha önce "Kadın" dizisinde de oynayan Eyüboğlu'nun diziye getireceği hareket şimdiden çok konuşulacak.

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMAMIŞTI

Rol aldığı yapımlarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline gelen Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşırmıştı.

İzleyenleri güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Eyüboğlu'nun burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafları Instagram'da gündem oldu. 38 yaşındaki oyuncununeski halini görenler gözlerine inanamadı.

OZAN VE DEFNE ŞÜPHELİ OLACAK

Dizinin 8. bölümünde Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricordo'yu zehirleyecek. Ricordo'nun komaya girmesiyle Ozan ve Defne şüpheli haline gelecek. Tüm bunlar olurken Seval'in gelmesi dengeleri değiştirecek. Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kesteren Defne'nin adımı tüm güveni sarsacak. Defne'nin tehlikede olduğunu düşünen Ali ise bu ikilinin peşini bırakmayacak.

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Maviye Sürgün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maviye Sürgün dizisine bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler değişiyor - Son Dakika


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