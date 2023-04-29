Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi - Son Dakika
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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi

29.04.2023 16:44
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 27 yıldır evli olan çiftin boşanacağı haberini duyan yüzlerce kullanıcı çiftine ve oğulları Can Aslantuğ'un paylaşımlarına "Boşanmayın" yorumlarını yazdı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Yıllardır destansı bir aşk yaşayan ve birçok kişinin örnek aldığı çiftin boşanma aşamasına geldiği ve önümüzdeki ay evliliklerini noktalayacakları iddia edildi.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ve geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Magazin sayfasında üzücü haberi gören yüzlerce kullanıcı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un paylaşımlarının altına "Bu evlilik biterse aşka olan inancımız gider", "Boşanmayın" "İnşallah haberler yalandır" yorumlarını yaptı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Arzum Onan'ın Mart ayının ortasında Mehmet Aslantuğ'un fotoğrafını paylaşıp "Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… seninle gurur duyuyorum" notu ise dikkat çekti. Birçok kişiye göre Onan'ın paylaşımı iddiaları çürütüyor.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
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Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara 'Boşanmayın' yorumlarını ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi - Son Dakika
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