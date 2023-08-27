Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den güzellik tüyosu: Basur kremi sürün - Son Dakika

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den güzellik tüyosu: Basur kremi sürün

Ünlü oyuncu Melisa Döngel\'den güzellik tüyosu: Basur kremi sürün
Son Güncelleme: 27.08.2023 20:55

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, göz altları şiş uyandığında basur kremi kullandığını söyledi. Döngel, "Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor." dedi.

Oyuncu Melisa Döngel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabahları uyandığında göz altları şiş olursa basur kremi sürdüğünü bu şekilde şişliğin indiğini söyledi.

Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi

DÖNGEL, GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Kirli Sepeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel güzellik sırrını paylaştı. Sette makyaj yapmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için sabahları uyandığında basur kremi kullandığını söyledi.

Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi

"GÖZ ALTLARINDAKİ ŞİŞLİĞİN İNMESİ İÇİN BASUR KREMİNİ KULLANABİLİRSİNİZ"

Döngel paylaşımında şunları söyledi: "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi."

Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi
Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi
Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi
Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi
Melisa Döngel'den İlginç Güzellik Sırrı: Göz Altı Şişliği İçin Basur Kremi
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Melisa Döngel'den güzellik tüyosu: Basur kremi sürün - Son Dakika


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