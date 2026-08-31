Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası - Son Dakika
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Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

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Manifest grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta sahne aldı. Konserin sonunda seyirciye gözyaşları içinde veda eden grup üyelerinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Konserin grubun 2026’daki son Türkiye sahnesi olduğu iddia edildi.

Kamuoyunda Manifest olarak tanınan kız müzik grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından çıktıkları İzmir konserinde dikkat çeken anlarla gündeme geldi.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış, “müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta hayranlarının karşısına çıkan Manifest üyeleri, konser boyunca performanslarını sürdürdü.

Konserin sona ermesiyle birlikte ise sahnede duygusal anlar yaşandı. Seyirciye veda eden grup üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Grubun sahneden gözyaşları içinde el sallayarak ayrıldığı anlar, hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

“SON KONSER” İDDİASI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Manifest grubuyla ilgili yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

İzmir Kültürpark’taki konserin, grubun 2026 yılında Türkiye’de verdiği son konser olduğu öne sürüldü.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Manifest’in Türkiye’deki konserlerine bir süre ara vereceği ve bu süreçte yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık vereceği de iddialar arasında yer aldı.

Grup üyelerinin konserin sonunda gözyaşları içinde seyirciye veda etmesi, gecenin son konser olabileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi

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Son Dakika Magazin Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bulent Yagan Bulent Yagan:
    son gidişiniz de olsun hadi inşAllah 2 0 Yanıtla
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