Ne oldu sana böyle? Merve Boluğur'un son halini görenler, gözlerine inanamıyor

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise dikkat çekti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NA BENZETTİLER

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, bikinili pozlarının yanı sıra siyah elbisesiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla oldukça değişen kilo aldığı görülen oyuncunun yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur'un "Güzel saçlı bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken kullanıcılar "Kendisini çirkinleştirmiş" ve " Esra Dermancıoğlu'na benzemiş" yorumları yapıldı.

İşte Merve Boluğur'un değişimi ve yapılan yorumlar...