Ne oldu sana böyle? Merve Boluğur'un son halini görenler, gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Ne oldu sana böyle? Merve Boluğur'un son halini görenler, gözlerine inanamıyor

10.07.2023 10:43

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirerek ve kilo alarak dikkat çeken bir değişim geçirdi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtan Boluğur, bazı takipçileri tarafından Esra Dermancıoğlu'na benzetildi.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise dikkat çekti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NA BENZETTİLER

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, bikinili pozlarının yanı sıra siyah elbisesiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla oldukça değişen kilo aldığı görülen oyuncunun yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur'un "Güzel saçlı bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken kullanıcılar "Kendisini çirkinleştirmiş" ve " Esra Dermancıoğlu'na benzemiş" yorumları yapıldı.

İşte Merve Boluğur'un değişimi ve yapılan yorumlar...

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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ne oldu sana böyle? Merve Boluğur'un son halini görenler, gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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