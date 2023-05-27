Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı - Son Dakika
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Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı

27.05.2023 22:17

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödülleri sahiplerini buluyor. Festival kapanış töreniyle sona erecek.

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı

MERVE DİZDAR'A EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Festivalde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi de ödül aldı. Merve Dizdar, filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı

KURU OTLAR ÜSTÜNE

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor. Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
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Son Dakika Magazin Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı - Son Dakika
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