Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor iddiası - Son Dakika
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Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor iddiası

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Cristiano Ronaldo'nun Türk bir tenisçiyle aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ''Paralog'' isimli bir kullanıcı, Türk tenisçi Seven Oral ile Ronaldo'nun aşk yaşadığını iddia etti. İkilinin 2016'dan beri flörtleştiğini öne süren kullanıcı, ''Seven ve Ronaldo 2016'dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış'' dedi ve iddiaları destekler nitelikte olan mesajları paylaştı.

27.03.2025 11:29
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Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun Türk bir tenisçiyle aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Futbolcu ile Türk tenisçi arasındaki mesajlaşmalar aşk iddiasını alevlendirdi.

TV100'de yer alan habere göre, "Paralog" isimli bir sosyal medya kullanıcısı Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo'nun aşk yaşadığını iddia etti.

"MİLLİ YENGEMİZ"

Paralog, Dubai'de buluştuğu arkadaşı Seven Oral'ı "Milli yengemiz" olarak etiketlediği videosunda, "Seven ve Ronaldo 2016'dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış" diyerek ikili arasındaki mesajlaşmaları da gösterdi.

Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor iddiası

İDMANINI İZLEDİLER

Ayrıca Paralog, Ronaldo'nun Arabistan'daki idmanını izledikleri anları paylaştı. Söz konusu olayların ardından gözler Portekizli futbolcunun yapacağı açıklamalara çevrildi. Öte yandan Ronaldo, 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez ile aşk yaşıyor. Rodríguez'in Ronaldo'dan 2 çocuğu bulunuyor.

Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor

SEVEN ORAL KİMDİR?

Seven Oral, 2 Haziran 1992 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Spora olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı ve henüz 7 yaşındayken, 1999 yılında Samsun Tenis İhtisas Kulübü (SATİK) ile profesyonel anlamda tenis hayatına ilk adımını attı.

Tenise olan bu erken bağlılığı, onu yıllar içinde çok sayıda başarıya taşıyacaktır. Sporu, disiplini ve hırsı birleştirerek yoluna devam eden Oral, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda adını duyurmaya başladı.

Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor
Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor iddiası

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Son Dakika Magazin Mesajları bile paylaştılar! Cristiano Ronaldo, Türk tenisçiyle aşk yaşıyor iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • BURAK HANZADE:
    ülkede sadece bunlarla gurur duyarsınız :) 23 3 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Şeyma SUBAŞI'nın kitabını okumuş aferim 24 1 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    çok gurur verici 17 2 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    orul orul.. sporcudan başka herseye benziyor 15 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    seven oral oral seven tovbeeee 13 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Labununneresisporcu 11 2 Yanıtla
  • murat atis:
    E hoşgeldin damat 7 0 Yanıtla
  • stanciu george:
    adını duyurmuş mu ulan yılardır tenisle ilgileniyorum ilk defa adını duydum 3 0 Yanıtla
  • willy cuavas:
    gurur duydum 2 0 Yanıtla
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