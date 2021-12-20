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MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! - Son Dakika

MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!

20.12.2021 12:55

Dün akşam 27. bölümüyle ekrana gelen Teşkilat dizisinde nefes kesen anlar yaşandı. Dizide Serdar ve Zehra, havalimanına yapılan terörist saldırı önlemeye çalıştı. Zehra teröristlerin eline geçti ve ölümle burun buruna geldi. MİT'in özel ekibi ve polisin ortak operasyonuyla aralarında Zehra'nın da bulunduğu rehineler başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın paylaştığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi, dün akşam 27. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Heyecanlı anların yaşandığı dizide, Serdar'ın kurtarılma anı izleyicileri ekrana kilitledi.

ZEHRA, TERÖRİSTLERİN ELİNE DÜŞTÜ

Havalimanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşünce ekip de dört koldan çalışmalara başladı. Serdar içeride kendini kamufle ederek olan biteni takip ederken, Zehra teröristlerin eline rehin düştü. İrfan'ın yaralı kurutulması Zehra'nın hayatını tehlikeye sokarken, Pınar, sağlıkçı olarak gizlice içeri girerek İrfan'ı etkisiz hale getirdi.

Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı

ZEHRA VE SERDAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Teröristler yaptığı açıklamayla baskını Doğu Akdeniz sözleşmesi nedeniyle yaptıklarını söyleseler de olayın arkasında Yıldırım'ın olması başka olayların da yaşanacağının habercisiydi. Zehra, rehineleri korumaya çalışırken dikkat çekince, saldırganların lideri tarafından öne çıkarıldı. Teröristler Zehra'nın hayatına karşılık Doğu Akdeniz sözleşmesinin feshini talep etti. Bu sırada Gürcan ve Uzay baskının dışarıdan yönetildiği yeri tespit etti. Hakkı ve Hulki belirlenen adrese gitmek üzere yola çıktı. Kulaklıkları sayesinde iletişimde olan Serdar ve Zehra ise birbirlerine duygularını dile getirdiler. Serdar hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken deşifre olunca teröristler peşine takıldı.

Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı

OPERASYONLA HERKES KURTARILDI

Diğer yanda Hulki ve Hakkı gittikleri adreste bulunan Yıldırım'ın adamı kendini öldürünce Nemesis tehlikesiyle yüz yüze geldiler. Özel harekat ve ekibin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla teröristler etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı.

Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı

"SEN VARKEN BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Operasyon sonrasında Zehra'ya kavuşan Serdar, "Herkese ve sana bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Zehra ise "Sen varken bana hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı
Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı
Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı
Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı
MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Hakan Boyav, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! - Son Dakika
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