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Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu - Son Dakika

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

11.11.2021 18:40

Müge Anlı'da araştırılmaya başlanan Nurgül Beyhan cinayetinde azmettirici olmakla suçlanan kayınbirader Dilaver Beyhan hakkında gündeme oturacak iddialar öne sürüldü. Yayına bağlanan gizli tanık, Dilaver Beyhan'ın ağabeyinin eşini öldürmek için Fransa'da Bulgar uyruklu bir kiralık katil tuttuğunu, karşılığında da 187 bin euro yani 2 milyon TL ödediğini ileri sürdü.

Dört çocuk annesi 44 yaşındaki Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürüldü. Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan'ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayete kurban gitmeden önce oğlu Yusuf Beyhan'ın amcasını öldürdüğü silahlı çatışmada, ölen kayınbiraderi tarafından silahla yaralanan Nurgül Beyhan'ın bu çatışmayı azmettirdiği gerekçesiyle kan davası yüzünden kocasının ailesi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

"KİRALIK KATİL TUTARAK 187 BİN EURO VERDİ"

Canlı yayında Nurgül Beyhan'ın ailesi tarafından dile getirilen intikam cinayeti iddiası sonrası bağlantılı olarak kiralık katil tutulduğuna yönelik ihbarlar gelmeye başladı. Müge Anlı, o ihbarlardan birini yapan gizli tanığın dehşete düşüren iddialarını ekrana taşıdı. Nurgül Beyhan'ın Fransa'da yaşayan kayınbiraderi Dilaver Beyhan'ın tuttuğu Bulgar uyruklu kiralık katil tarafından öldürüldüğünü iddia eden gizli tanık, infaz karşılığında katile 187 bin euro yani 2 milyon TL ödediğini ileri sürdü. Fransa'dan gelen kiralık katile yeğeni Ensar Karakurt'un da yardım ettiğini söyleyen gizli tanık, infaz kararından talihsiz kadının eşi Yaşar Beyhan'ın da haberi olduğunu ifade etti.

Müge Anlı'da kan donduran iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

"KATİLİ ARAMASINLAR DİYE NAMUS CİNAYETİ İMAJI VERİLDİ"

İddialarını güçlü bir kaynağa dayandıran gizli tanık, kaynağının korktuğu için konuşmadığını söyledi. Öte yandan talihsiz kadının öldürüldükten sonra iç çamaşırının çıkarılmasının sebebini ise namus cinayeti imajı yaratılarak ailesinin katilini aramamasını sağlamak olarak yorumladı.

KAYINVALİDENİN YAZMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları bununla da sınırlı olmayan gizli tanık, Nurgül Beyhan'ın kayınvalidesi hakkında da şunları söyledi: "Annesi çocuklarına, 'Benim oğlumun kanını yerde koyuyorsanız bu evde ekmek yemeyin' demiş. Raziye Hanım, oğlunun ölümünün ardından Laçik denilen siyah bir yazma takıyor. 'Senin kanın kurumadan ben bunu çıkarmam' diyor. Nurgül öldükten sonra mezarlığa gidip o örtüyü çıkarıyor. Neden çıkardın diye sorduklarında, 'Oğlumun kanı yerde kalmadı' diye cevap veriyor."

KAYINBİRADER İDDİALARI REDDETTİ

Kan donduran iddialar sonrası Nurgül Beyhan'ın ailesi, yıllarca kocasının ailesi tarafından sevilmeyen ablalarının böyle bir infaz kararının kurbanı olabileceğinin mümkün olduğunu söyleyerek Dilaver Beyhan'a yüklendi. Canlı yayına telefonla bağlanan Dilaver Beyhan, "Biz burada sinema filmi mi çekiyoruz? Bahsedilen kişileri tanımıyorum. Bunlar yalan, hepsi hikaye" diye konuştu.

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

Türk Lirası, Müge Anlı, Bulgar, Fransa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu - Son Dakika
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