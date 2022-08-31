Ünlü sanatçı mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika
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Ünlü sanatçı mutluluğa "evet" dedi

31.08.2022 10:53
Ünlü sanatçı mutluluğa "evet" dedi

Müzik dünyasının sevilen ismi Selçuk Balcı evlendi.

Müzik dünyasının sevilen ismi Selçuk Balcı evlendi. Ünlü sanatçı, 24 Ağustos Çarşamba akşamı düzenlenen düğün töreniyle hayatını Ahsen Kartoğlu ile birleştirdi. Düğüne sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı, geçtiğimiz mart ayında nişanlandığı Ahsen Kartoğlu ile dünya evine girdi. Çift, 24 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara'da nikah defterine imza attı. Bir otelde düzenlenen görkemli düğün töreni, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.

Siyaset ve sanat dünyasından yoğun ilgi

Düğün töreni; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kütahya Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra sanat dünyasından Hüseyin Turan, Bahadır Tatlıöz, Seyfi Yerlikaya ve Mustafa Eke'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğuyla gerçekleşti.

Nikahı Çankaya belediye başkanı kıydı

Selçuk Balcı ve Ahsen Kartoğlu, mutlu bir hayat için konukların önünde "evet" diyerek alkışlar arasında nikah defterini imzaladı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Nikah şahitliklerini ise Mansur Yavaş, Halil İbrahim Yılmaz ve Kazım Kurt yaptı.

Balayına çıkmadan konsere çıktı

Konser maratonuna da devam eden Selçuk Balcı, yoğun sahne takvimi nedeniyle balayını erteledi. Ünlü sanatçı 27 Ağustos Cumartesi günü Samsun'da, 28 Ağustos Pazar günü Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da İstanbul'da konseri verdi. Balcı daha sonra konserlerine kısa bir mola vererek eşi Ahsen Kartoğlu ile balayına çıkacak. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika

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