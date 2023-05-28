Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı - Son Dakika
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Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı

Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı

28.05.2023 13:12

MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya dün akşam evlendi. Bolulu olan ünlü şef, oğlunun düğünde yöresel şarkılar çaldırıp köçek oynattı.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya dün akşam bir süredir birlikte olduğu Mina Bilişik ile nikah masasına oturdu.

OĞLUYLA GÖBEK ATTI

Bolulu ünlü şef, gelin alma esnasında ve düğünde davul zurna ve köçek getirtti. Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı. Düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşan Yalçınkaya'yı bu anlamlı gününde MasterChef Türkiye'deki partneri Danilo Zanna da yalnız bırakmadı.

Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı

"DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞ YAPTILAR"

Törende oğlu ve gelininin düğün masraflarından kısarak bağış yaptığını söyleyen Yalçınkaya, "İki genci de tebrik ediyoruz. Düğünde yapacağımız dekorasyonu yarı yarıya düşürerek hepsini deprem bölgesine ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladılar" şeklinde konuştu.

Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı
Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı
Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı
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Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı

Mehmet Yalçınkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı - Son Dakika


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