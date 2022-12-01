Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti! Sosyal medya yapılan yorumlarla yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti! Sosyal medya yapılan yorumlarla yıkıldı

01.12.2022 16:52

Başarılı oyuncu Goca Vuslateri Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katıldı. Geceye özel dansöz kıyafeti giyen oyuncu yaptığı göbek dansıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Netflix'in 2 Aralık'ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa'nın lansmanına ünlü isimler akın etti. Gecede ünlüler şıklık yarışına girerken Gonca Vuslateri iddialı tarzıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

GÖBEK DANSIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Göğüs dekoltesiyle tüm bakışları üzerine toplayan ünlü oyuncunun birkaç saniyelik göbek dansı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Mezdeke dansı şarkısını söyleyen Vuslateri, göbeğiyle kıvrak dans yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü birçok kullanıcının tepkisini çekti.

Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle göbek dansı yaptı! Gelen yorumları bir görseniz

PEK BEĞENİLMEDİ

Instagram kullanıcıları Gonca Vuslateri'nin bu dansına "Midem bulandı", "Bugün de başkasının adına utandık" tarzında yorumlar yaptı.

Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle göbek dansı yaptı! Gelen yorumları bir görseniz
Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle göbek dansı yaptı! Gelen yorumları bir görseniz
Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle göbek dansı yaptı! Gelen yorumları bir görseniz
YORUMLAR
500

Gonca Vuslateri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti! Sosyal medya yapılan yorumlarla yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 18:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti! Sosyal medya yapılan yorumlarla yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement