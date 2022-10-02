Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift bu akşam evlendi. Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, bu fotoğrafa "Gelin gibi gelin" notunu düştü. Merve Boluğur, bu fotoğrafın altına ise "kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum" yazdı.
Merve Boluğur'un eşiyle öpüştüğü anlar da düğün karelerine damga vuran detay oldu.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika