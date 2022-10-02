Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu

02.10.2022 22:14

Oyuncu Merve Boluğur, bir süre önce evlenme teklifi aldığı DJ Mert Aydın ile dünyevine girdi. İkilinin düğün karelerine ise öpüşme fotoğrafları damga vurdu.

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift bu akşam evlendi. Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

NİKAHTAN ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, bu fotoğrafa "Gelin gibi gelin" notunu düştü. Merve Boluğur, bu fotoğrafın altına ise "kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum" yazdı.

ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Merve Boluğur'un eşiyle öpüştüğü anlar da düğün karelerine damga vuran detay oldu.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un düğün karelerine eşiyle öpüştüğü anlar damga vurdu
Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi
Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi
Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi
YORUMLAR
500
Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı
Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Mert Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
20:26 Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 22:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement