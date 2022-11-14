Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı

Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı. Hain saldırıda oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eski eşi de hayatını kaybetti.

"KABRİN NUR, MEKANIN CENNET OLSUN DATLU KIZIM"

15 yaşındaki evladının ve eski eşinin ölümüyle yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından kahreden bir paylaşım yaptı. Kızının fotoğrafını profil fotoğrafı yapan oyuncu, "Kabrin nur, mekanın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakiben Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.