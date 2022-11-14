Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı - Son Dakika
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Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı

14.11.2022 12:41

Nurettin Uçar, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda eşi ve kızını kaybetti. Yaşadığı acıyla yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım" mesajını yayınladı.

Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı. Hain saldırıda oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eski eşi de hayatını kaybetti.

"KABRİN NUR, MEKANIN CENNET OLSUN DATLU KIZIM"

15 yaşındaki evladının ve eski eşinin ölümüyle yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından kahreden bir paylaşım yaptı. Kızının fotoğrafını profil fotoğrafı yapan oyuncu, "Kabrin nur, mekanın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakiben Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eşi bombalı saldırıda hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı
Oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eşi bombalı saldırıda hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı
Oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eşi bombalı saldırıda hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı
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İstiklal Caddesi, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı - Son Dakika
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