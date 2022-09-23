Oyuncu Rıza Kocaoğlu, "Evlilik olacak inşallah" dediği sevgilisi Selin Işık'la yollarını ayırdı

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Selin Işık'la aşk yaşamaya başlamıştı. Objektiflere samimi pozlar veren ünlü çiftten Kocaoğlu, evlilikle ilgili sorulara, "Olacak inşallah" yanıtını vermişti.

AŞK BİTTİ

İlişkilerini medyadan uzak yaşamaya çalışan sevgililerin, ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. İkili, birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu 19 Mart 1979, İzmir'de doğdu. Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan ya İstiklal ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmıştır. Başarılı oyuncu son olarak Zeytin Ağacı filminde canlandırdığı Fiko karakteriyle izleyiciden tam not almıştı.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık oyuncu ve voleybolcu. 26 Kasım 1987, İzmir'de doğdu. 1,69 boyunda olan Selin Işık,Radyo ve Televizyon Bölümü'den mezun oldu. 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazanan Selin Işık, daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı.Güzel oyuncu yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.