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Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarını "yakın arkadaşız" diye yalanladı - Son Dakika

Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarını "yakın arkadaşız" diye yalanladı

08.01.2022 13:23
Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarını "yakın arkadaşız" diye yalanladı

Oyuncu Serkay Tütüncü ile eski rol arkadaşı Burcu Özberk'in gittikleri bir partide yakınlaştıkları hatta öpüştükleri ileri sürüldü. Cihangir'de görüntülenen Tütüncü, Özberk ile çok yakın arkadaş olduklarını anlattı.

Oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden yakışıklı oyuncu, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp hemen silmesi ve Burcu Özberk'le çıkan aşk iddiasına da açıklık getirdi.

OTURDUĞU SEMTİ DEĞİŞTİRDİ

6 senedir Cihangir'de oturan oyuncu, Moda'ya taşındığını söyleyerek "6-7 senedir Cihangir'de oturuyordum. Artık Moda'ya taşındım. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık o yüzden Moda'ya taşındım." dedi.

Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

"FOTOĞRAFIMI ABARTILI BULDUĞUM İÇİN SİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yarı çıplak pozunu paylaşan Tütüncü, o fotoğrafı neden kaldırdığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartılı olduğunu fark ettim. Çıplak değildim. Dediğim gibi, abartılı bulduğum için sildim" şeklinde konuştu.

Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

"BURCU İLE ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda bir partide meslektaşı Burcu Özberk ile yakınlaşmasına da değinen Serkay Tütüncü, "Bu soruyu iyi ki sordunuz. Burcu ile çok yakınız ama sadece arkadaşız. Ortak arkadaşlarımızla bir partide eğlendik" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

"ZEKİ KADINLARDAN HOŞLANIYORUM"

Serkay Tütüncü, 'Kadınlarda neye bakarsınız?' sorusuna, "Şu anki kafamla kesinlikle zeka derim. Belki 6-7 yıl önce sorsanız bu soruyu 'Küçük bir burnu olsun, saçları şöyle olsun' diyebilirdim. Artık bunların gerçekten hiçbir öneminin olmadığını düşünüyorum. Çok güzel kadınlar görüyor, tanıyorsunuz ama beş dakika bile aynı ortamda duramayabiliyor, irite olabiliyorsunuz. O yüzden artık kesinlikle zeki kadın! Ne deniyordu ona sapyoseksüel mi?" cevabını verdi.

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Burcu Özberk, Cihangir, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarını 'yakın arkadaşız' diye yalanladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarını "yakın arkadaşız" diye yalanladı - Son Dakika
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