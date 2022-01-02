Üye Girişi
Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi - Son Dakika

Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi

02.01.2022 10:09

Eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde yer alan Serkay Tütüncü Instagram hesabından iç çamaşırıyla pozunu paylaştı. Oyuncu, yatarak çektiği pozunu kısa sürede sildi.

Geçtiğimiz haftalarda bir partide eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak Masumiyet'te İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Instagram hesabından iç çamaşırıyla yarı çıplak pozunu paylaştı.

YARI ÇIPLAK POZUNU PAYLAŞIP SİLDİ

Serkay Tütüncü yatakta yarı çıplak uzanıp aynadan çektiği pozu kısa sürede sildi. Oyuncu, pozunu kısa sürede silse de sosyal medya kullanıcıları o fotoğrafı kısa sürede paylaşarak yayılmasına neden oldu.

İşte Serkay Tütüncü'nün sildiği pozu:

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi. Tütüncü son olarak Masumiyet dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
YORUMLAR
500

Burcu Özberk, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi - Son Dakika Magazin


Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada dikkat çeken detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada dikkat çeken detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:09
50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar         
08:10
Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı         
07:49
Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor         
00:51
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
10:11 Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten
10:10 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021'de 1196 yatırım teşvik belgesi verdi
10:09 Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 10:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement