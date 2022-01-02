Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi

Geçtiğimiz haftalarda bir partide eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak Masumiyet'te İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Instagram hesabından iç çamaşırıyla yarı çıplak pozunu paylaştı.

YARI ÇIPLAK POZUNU PAYLAŞIP SİLDİ

Serkay Tütüncü yatakta yarı çıplak uzanıp aynadan çektiği pozu kısa sürede sildi. Oyuncu, pozunu kısa sürede silse de sosyal medya kullanıcıları o fotoğrafı kısa sürede paylaşarak yayılmasına neden oldu.

İşte Serkay Tütüncü'nün sildiği pozu:

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi. Tütüncü son olarak Masumiyet dizisinde rol aldı.