Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor - Son Dakika
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Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor

30.07.2022 15:23

Gamze Özçelik'in oyuncu kardeşi Meltem Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyunculuğu bırakarak kendi kurduğu derneği ile yardımlar yapmaya başlayan Gamze Özçelik'in yolundan yürüyen ve tesettüre giren Meltem Özçelik'in ablasına benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki Gamze Özçelik, mesleğini bırakarak Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu. Çeşitli ülkelere giderek yardıma muhtaç insanlara ulaşan Özçelik, özel hayatıyla merak konusu oldu. 4 kız kardeşi olan Özçelik'in kendisi gibi oyuncu Meltem'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

YILLAR ÖNCE TESETTÜRE GİRDİ

Birçok dizide rol alan Meltem Özçelik, oyunculuğa ara vererek ablasının derneği ile yardımlar yapmaya başladı. 32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasının izinden giderek tesettüre girdi. Yıllar önce dine yönelen ve sosyal medya hesabından dini paylaşımlar yapan Özçelik, ablasına benzerliğiyle de dikkat çekti.

İşte Meltem Özçelik'in fotoğrafları...

Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
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Son Dakika Magazin Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor - Son Dakika
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