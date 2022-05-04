Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.
Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.
Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Sayan ve genç eşi Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı.
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
Son Dakika › Magazin › Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı - Son Dakika