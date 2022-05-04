Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı - Son Dakika
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Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı

04.05.2022 09:55

Balayını Paris'te geçiren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaparken görüntülendi.

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE GELDİ

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

PARSİ SOKAKLARINDA ÇEKİM YAPTILAR

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Sayan ve genç eşi Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı
Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı
Balayına giden Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı
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Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı! Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!

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Son Dakika Magazin Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı - Son Dakika


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