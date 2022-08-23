MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti - Son Dakika
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MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti

23.08.2022 07:51

MasterChef 2021 yarışmacılarından Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybettiği ve hafta 3 kere diyalize bağlandığı öğrenildi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne görüntülü olarak bağlanan Mercimek, "Rahatsızlığımdan dolayı dışarı çıkamadığım için yanınıza gelemedim. Annem böbreğini verecek, ameliyat sürecine hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne 2021 yarışmacıları konuk oldu. Önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti. Mercimek'in neden gelmediğini anlatan Burcu, arkadaşının böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

İKİ BÖBREĞİ İFLAS ETTİ

Hamza'nın durumu karşısında şaşkına uğrayan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacıyla görüşmek istedi. Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını öğrendiğini anlattı.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti

ANNESİ BÖBREĞİNİ VERECEK

Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Hamza Mercimek, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Mercimek, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu ekledi.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti
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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti - Son Dakika
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