Pınar Bent, Londra Moda Haftası\'nda yeni kaftan koleksiyonunu tanıtacak

Türk haute couture ve gelinlik tasarımının başarılı isimlerinden Pınar Bent, Londra Moda Haftası için özel olarak hazırladığı yeni kaftan koleksiyonunu Londra’da moda dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

SEÇKİN KİŞİLER KATILACAK

Zeynep Ober tarafından düzenlenen Londra Moda Haftası daveti, Londra’nın en prestijli özel üye kulüplerinden Home House’ta; basın mensupları, moda dünyasından isimler ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ GELENEKSEL PARÇALAR

Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan sekiz parçalık özel kaftan koleksiyonu, Pınar Bent’in couture anlayışını geleneksel detaylar ve güçlü bir zanaatkârlıkla bir araya getiriyor. Uzun ve titiz bir çalışma sürecinin ürünü olan koleksiyonun finalini ise Pınar Bent’in yorumuyla yeniden hayat bulan tarihi bir İngiliz gelinliği tamamlıyor. Bu özel tasarım, Türk ve İngiliz kültürel mirasını moda aracılığıyla buluşturan sembolik bir parça olarak koleksiyonda yer alıyor.

20 EYLÜL'DE SUNULACAK

Koleksiyon, 20 Eylül 2026 tarihinde Londra Moda Haftası kapsamında, Zeynep Ober tarafından düzenlenecek Beyond Fashion etkinliğinde gerçekleştirilecek defile ve özel bir koreografiyle uluslararası davetlilerin karşısına çıkacak.

Bu özel sunumda Atasay London, Pınar Bent’in kaftan koleksiyonunun estetik ve ihtişamını tamamlamak üzere seçilen mücevherlerle yer alacak. Kaftanların zengin dokuları ve couture detayları, Atasay London’ın koleksiyona özel olarak eşleştirilen mücevherleriyle birlikte sunularak moda ve mücevher tasarımını aynı sahnede buluşturacak.

ÖZEL BİR SUNUMLA SERGİLENECEK

Moda, sanat, kültürel miras ve çevresel farkındalığı aynı platformda buluşturacak Beyond Fashion kapsamında Pınar Bent’in kaftanları, koleksiyonun zengin işçiliğini, ihtişamını ve couture karakterini öne çıkaran özel bir sunumla sergilenecek.

Etkinlik deneyimine Türk kültürünün köklü lezzet geleneği de eşlik edecek. Hafız Mustafa, gece boyunca davetlilere sunacağı özel ikramlarla Beyond Fashion’a katkıda bulunacak ve İstanbul’un asırlık tatlarını Londra’daki uluslararası konuklarla buluşturacak.

GELİNLİK TASARIMI MODA SEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Türkiye’nin haute couture ve gelinlik alanındaki öne çıkan tasarımcılarından Pınar Bent, geçtiğimiz yıl Londra’da açtığı mağazasıyla İngiltere’de de moda severlerin ilgisini çekti.

Yeni koleksiyonunun Londra Moda Haftası’nda tanıtılacak olmasından büyük heyecan duyduğunu belirten Pınar Bent, uzun bir hazırlık ve yoğun el işçiliği sürecinin ardından ortaya çıkan koleksiyonunu uluslararası bir platformda sunmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Beyond Fashion’ın organizatörü Zeynep Ober ise Pınar Bent’in geleneksel mirası couture estetiğiyle buluşturan bu özel ve ihtişamlı koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında, uluslararası davetlilerin bir araya geleceği böylesine anlamlı bir etkinlikte sergilemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.