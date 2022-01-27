Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi gündem yarattı. Boşanmasının ardından 2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken ile hayatını birleştiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası milyonlar ünlü avukatın hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgi edinmek için internete koştu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşındaydı? İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

ÇOK SAYIDA DAVADA TECRÜBE ELDE ETMİŞTİ

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.