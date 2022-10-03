Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'i öldüren katillere tepki gösterdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CAM ŞİŞELERLE SALDIRDILAR

Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı. Tartışmanın ardından mekanın önünde bekleyen grup, ellerindeki cam şişelerle 2 çocuk babası Şener'e saldırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Onur Şener'in sahne aldığı mekanın önünde saldırıya uğrayarak ölmesi Twitter gündemine birinci sıradan girdi. Meslektaşlarının öldürülmesine sessiz kalmayan ünlü isimler, sahnelerde yaşanan talihsiz olayları hatırlatarak tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin Onur Şener paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN

"Yazıklar olsun sahneyi, şarkıcıyı, müziği, sanatı böylesine küçümseyen, aşağılayan, basit gören herkese!"

MERT FIRAT

"Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener'i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…"

EMRE AYDIN

"Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum."

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Canı bebeğiyle sarılmış bir baba. Bir kaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını, geleceğini kızının. Ne yapsan faydasız, getirir mi bebeğine babasını? Bu necaset ile yoğurulmuş mikroplar akla gelebilecek en sert sözlerle..."

AYDİLGE

"Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için mekan çıkışında şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız öldürüldü! Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor?"

CAN DÜNDAR

"Devlet kadrosuna sokuşturulmuş katiller, istedikleri parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti."

FERHAT TUNÇ

"Nasıl bir ülke olduk böyle! Onur Şener adlı genç müzisyen, program yaptığı mekanda kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için çalamamış. Mekan çıkışında bekleyen aynı müşteriler, Onur'u acımasızca döverek öldürüyorlar. Bu genç kardeşimizin iki de küçük çocuğu varmış."

SONER ARICA

"İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruhlar yapabilir! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... Çok üzücü, çok düşündürücü... Ahh ki ah, çok üzgünüm..."

SEVCAN ORHAN

"Ankara'nın göbeğinde bir barda, magandalar istedikleri şarkıyı okumadı ya da bilmiyor diye (fark etmez) Onur Şener'i darp edip öldürmüş! İşini bitirip bardan çıkmasını beklemiş, pusu kurmuşlar! Bir şarkı yahu bir şarkı! Bunun için cana kıymışlar! 2 çocuk babası! Hangisine yanalım?"

BARIŞ ATAY

"Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının... Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü tehlikeli bir tür. Bu tür karşısına o kadar kendi başımızayız ki!"