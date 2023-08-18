Sam Asghari, Britney Spear's'ü evde çalışan biriyle aldattığını ve dövdüğünü iddia etti - Son Dakika

Sam Asghari, Britney Spear's'ü evde çalışan biriyle aldattığını ve dövdüğünü iddia etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:43

Sam Asghari, çevresine boşanma davası açtığı eşi Britney Spear's kendisini evde bulunan bir çalışanı ile aldattığını, diğer çalışanlara uygunsuz fotoğraflarını çektirdiğini ve uyurken kendisini defalarca dövdüğünü söyledi. Sam'in iddialarına göre, Britney'nin en az bir çalışana çıplak video çekmesini istediği ve evinde çalışan en az bir erkek personelle ilişkiye girdiği belirtiliyor. Sam ayrıca, elinde Britney ve çalışanın uygunsuz videolarının olduğunu da iddia etti. Kaynaklar, Britney'nin kırılgan ve aşırı cinselleştirilmiş bir durumda olduğunu ve bu durumun Sam için tehlike arz ettiği için boşanmak istediğini belirtti. Sam'in uzun süre boyunca Britney'e destek olmak istediği ancak son zamanlardaki davranışlarının onu aşırı derecede rahatsız ettiği ifade edildi. Sam'in evliliği uzun süredir bitmiş durumda ve son olaylar sadece bardağı taşıran son damla olmuş, bu da onun boşanma başvurusunda bulunmasına yol açmıştır.

Sam Asghari, çevresine boşanma davası açtığı eşi Britney Spear's kendisini evde bulunan bir çalışanı ile aldattığını, diğer çalışanlara uygunsuz fotoğraflarını çektirdiğini ve uyurken kendisini defalarca dövdüğünü söyledi.

Britney Spear's kocası Britney'in kendisini evde çalışan biri ile aldattığını ve uyurken kendisini dövdüğünü söyledi

Doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, Sam'in iddia ettiğine göre, Britney'nin en az bir çalışana çıplak video çekmesini istediğini iddia etti. Ayrıca Brtiney evinde çalışan en az bir erkek personelle ilişkiye girdiğine inanıyor.

Sam, ayrıca elinde Britney ve çalışanın uygunsuz videolarının olduğunu da iddia etti.

Britney Spear's kocası Britney'in kendisini evde çalışan biri ile aldattığını ve uyurken kendisini dövdüğünü söyledi

Kaynaklar,Britney kırılgan ve aşırı cinselleştirilmiş bir durumda olduğunu bu durum Sam için tehlike arz ettiği için boşanmak istedi.

Sam'in uzun süre boyunca Britney'e destek olmak istedi,ancak son zamanlardaki davranışlarının Sam'ı aşırı derecede rahatsız etti.

Sam'in evliliği uzun süredir bitmiş durumda ve son olaylar sadece bardağı taşıran son damla olmuş, bu da onun boşanma başvurusunda bulunmasına yol açmıştır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Sam Asghari, Britney Spear's'ü evde çalışan biriyle aldattığını ve dövdüğünü iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sam Asghari, Britney Spear's'ü evde çalışan biriyle aldattığını ve dövdüğünü iddia etti - Son Dakika
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