Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi - Son Dakika
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Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi

05.01.2023 09:08

22 yaşındaki bir genç, bir süredir Azerbaycan'da yaşayan şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi.

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Doğuş'un babası olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcıya dava açtı.

DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı. Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.

Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi

EVLİLİKTE KRİZ ÇIKARDI

Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.

Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Doğuş, bir gencin açtığı babalık davası için DNA örneği verdi
Kaynak: Magazinkolik
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi - Son Dakika

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