Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Doğuş'un babası olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcıya dava açtı.

DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı. Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.

EVLİLİKTE KRİZ ÇIKARDI

Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.