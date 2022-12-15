Aleyna Tilki'den sevenlerine kötü haberi: Ses tellerim yırtıldı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

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Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Güllü, dün katıldığı canlı yayında Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bir süredir gözlerden uzak olan Tilki'nin ses tellerinin yırtıldığı öğrenildi.

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" dedi.

"SAHNELERİMİ ELİMDEN ALANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bir paylaşım daha yapan Tilki, bu sefer isim vermeden tepki göstererek "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" diyerek gözdağı verdi.