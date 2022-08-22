Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"

Simitçi çocuğun hareketi Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı! Merhamet böyle bir şey

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir 28 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz, önceki gün sevgilisine doğum günü sürprizi hazırladı.

DEVASA BİR PASTA YAPTIRDI

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten Deniz, genç sevgilisinin yeni yaşı için bir etkinlik düzenledi. Sevgilisine şato ve ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir pasta yaptıran Deniz, romantik bir fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN MASALIMIN PRENSESİ"

Sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan eden Deniz, "İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu. O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi. iyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım" ifadelerini kullandı.

PASTA ALAY KONUSU OLDU

Özcan Deniz'in 28 yaşındaki sevgilisi için yaptırdığı pasta sosyal medyada alay konusu oldu. Pastayı çocuk doğum gününde yaptırılan pastaya benzeten birçok kullanıcı, "Küçük sevgilisi yapınca bu konsept normal" yorumları yapıldı.

İşte pasta için yapılan bazı yorumlar: