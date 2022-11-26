2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ermeni asıllı bir ailenin oğlu olarak Çanakkale'de dünyaya gelen ünlü şarkıcı Rober Hatemo, 2000'li yılların başında Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalarda yer edindi. 'Esmer' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken romantik prens Rober Hatemo, bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

ROBER HATEMO YILLARA MEYDAN OKUYOR

47 yaşında olan Hatemo adeta yıllara meydan okuyor. Müzik kariyerini sürdüren Hatemo, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

"ZAMAN SENİN İÇİN DURMUŞ"

Ünlü şarkıcının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, Hatemo'nun paylaştığı fotoğrafların altına, "Zaman senin için durmuş" ve ''Hala 20'li yaşlarında görünüyor'' gibi yorumlar yaptı.

HİÇ EVLENMEDİ

Daha önce hiçbir evlilik gerçekleştirmeyen Rober Hatemo, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ''Evlenmeye hazırım'' demişti.

ASKERDE SÜNNET OLMUŞTU

Rober Hatemo, 1994 yılında Adana'da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ''Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimizi birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir'' itirafıyla çok konuşulmuştu.