2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

27.11.2022 00:00

Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo, adeta zamana meydan okuyor. 47 yaşındaki Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, "Hala 20'li yaşlarında görünüyor'' gibi yorumları yapıldı.

Ermeni asıllı bir ailenin oğlu olarak Çanakkale'de dünyaya gelen ünlü şarkıcı Rober Hatemo, 2000'li yılların başında Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalarda yer edindi. 'Esmer' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken romantik prens Rober Hatemo, bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Romantik prens ağızları açık bıraktı! Bir döneme damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

ROBER HATEMO YILLARA MEYDAN OKUYOR

47 yaşında olan Hatemo adeta yıllara meydan okuyor. Müzik kariyerini sürdüren Hatemo, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Romantik prens ağızları açık bıraktı! Bir döneme damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

"ZAMAN SENİN İÇİN DURMUŞ"

Ünlü şarkıcının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, Hatemo'nun paylaştığı fotoğrafların altına, "Zaman senin için durmuş" ve ''Hala 20'li yaşlarında görünüyor'' gibi yorumlar yaptı.

Romantik prens ağızları açık bıraktı! Bir döneme damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

HİÇ EVLENMEDİ

Daha önce hiçbir evlilik gerçekleştirmeyen Rober Hatemo, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ''Evlenmeye hazırım'' demişti.

Romantik prens ağızları açık bıraktı! Bir döneme damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

ASKERDE SÜNNET OLMUŞTU

Rober Hatemo, 1994 yılında Adana'da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ''Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimizi birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir'' itirafıyla çok konuşulmuştu.

Romantik prens ağızları açık bıraktı! Bir döneme damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı
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Rober Hatemo, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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