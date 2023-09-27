Seda Fettahoğlu\'nun ölü bulunması eski partneri Pınar Altuğ\'u yıktı: Ah be canım

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu. Fettahoğlu ile Çocuklar Duymasın'da rol alan Pınar Altuğ, ölüm haberinin ardından "Ah be canım hiç oldu mu?" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ KAHROLDU

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yıllar önce çekilen Çocuklar Duymasın'ın son sezonunda Sultan rolünü oynayan oyuncunun ani ölümü rol arkadaşı Pınar Altuğ'u derinden sarstı. Ölüm haberinin ardından Instagram hesabından Fettahoğlu'nun fotoğrafını yayınlayan Altuğ, "Ah be canım hiç oldu mu?" notunu yazdı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun 4 gün önce yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti. Instagram hesabından güldüğü bir pozunu yayınlayan oyuncu "Yaşamı sev bedeni koru" notunu yazmış. Oyuncunun paylaşımına da takipçilerinin "Gülmek sana çok yakışıyor" yorumunu yazdığı görüldü.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın rol aldı. Seda Fettahoğlu, dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.