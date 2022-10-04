Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş - Son Dakika
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Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş

04.10.2022 08:34

Geçtiğimi haftalarda Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, sosyal medya üzerinden bir takipçisinden gelen, "Ayağınla bana basmanı çok istiyorum" mesajını paylaşarak, "Bu arkadaş kafayı yemiş, acilen doktora götürün" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olarak Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra, sosyal medyada bir takipçisinden gelen fantazi isteğini paylaştı.

"AYAĞINLA BANA BASMANI ÇOK İSTİYORUM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Çıra, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Çıra, bir takipçisinden gelen "Bunu söylemek cesaret ister ama deneyeceğim. Ayağınla bana basmanı çok istiyorum" mesajına sessiz kalamadı. Takipçisinin fantazi isteği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çıra, "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün" dedi.

Gökhan Çıra'dan takipçisinin 'Ayağınla bana basmanı istiyorum' fantazisine cevap: Bu arkadaş kafayı yemiş

"PSİKOPAT ROLÜ GELİRSE DİZİDE OYNARIM"

Oyunculuğa yeşil ışık yakan Gökhan Çıra, "Hiçbir dizide oynamayı düşündün mü?" sorusu üzerine de "Psikopat rolü gelirse oynarım. 1-2 kere gelmişti de yapamam diye istememiştim 2 sene önce" cevabını verdi.

Gökhan Çıra'dan takipçisinin 'Ayağınla bana basmanı istiyorum' fantazisine cevap: Bu arkadaş kafayı yemiş

GÖKHAN ÇIRA: SELİN'İ ALDATTIĞIM İÇİN BOŞANDIK

Geçtiğimiz hafta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf etti. Selin Ciğerci ile ilk evliliğinin bitiş nedeninin ihanet olduğunu söyleyen Gökhan Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" dedi.

Gökhan Çıra'dan takipçisinin 'Ayağınla bana basmanı istiyorum' fantazisine cevap: Bu arkadaş kafayı yemiş
Gökhan Çıra'dan takipçisinin 'Ayağınla bana basmanı istiyorum' fantazisine cevap: Bu arkadaş kafayı yemiş
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Gökhan Çıra, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş - Son Dakika


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