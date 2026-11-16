Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı! "Beni rakip olarak gördü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı! "Beni rakip olarak gördü"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Semiramis Pekkan\'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı! "Beni rakip olarak gördü"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın müzik kariyerine başladığı dönemde kendisini rakip olarak gördüğünü açıklayarak yıllar sonra gelen itirafıyla şaşırttı. Çocukluk yıllarında babasıyla yaşadığı kırgınlıkları da anlatan sanatçı, devam eden kanser tedavisiyle ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan ile geçmişte yaşadığı kırgınlıkları yıllar sonra anlattı. Müzik kariyerine başladığında ablasının kendisini rakip olarak gördüğünü söyleyen sanatçı, çocukluk yıllarında babasıyla yaşadığı sorunları ve devam eden kanser tedavisini de ilk kez duyanları şaşırtacak sözlerle dile getirdi.

"AJDA BENİ KENDİSİNE RAKİP OLARAK GÖRDÜ"

Katarsis programına konuk olan Semiramis Pekkan, müzik dünyasına adım attığı yıllara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ablası Ajda Pekkan'ın büyük başarısının ardından kendisine de şarkıcılık teklif edildiğini belirten sanatçı, kariyerinin ilk dönemlerinde önemli kazançlar elde ettiğini anlattı.

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı!

Pekkan, o günleri şu sözlerle hatırladı:

"Ajda müzik hayatına girdi ve çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana gelip 'Ona rakip ol' dediler. İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım. Ajda'ya söyledim, 'Aman, ezberle 5 şarkı git' dedi."

"ONUN İLK REAKSİYONLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Müzik kariyerini sonlandırmasında ablasının etkisi olup olmadığı sorulan Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kendisinden böyle bir istekte bulunmadığını ancak ilk tepkilerinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Sanatçı, "Hayır, öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi. Benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Ajda'yla müzikte baş etmem mümkün mü? O zamanlar ona rakip olacağım diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil" dedi.

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı!

Ablasının başarısını hiçbir zaman gölgede bırakmaya çalışmadığını vurgulayan Pekkan, "Onun hiçbir şeyine dokunamadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi. Kavga, gürültüyü hiçbir zaman sevmedim, kavgadan kaçan birisiyim" ifadelerini kullandı.

"BABAM BENİ BAŞKALARINA VERMEYE KALKTI"

Semiramis Pekkan'ın açıklamalarında en çarpıcı bölümlerden biri de çocukluk yıllarına ilişkin anlattıkları oldu. Babasının Ajda Pekkan'a daha yakın olduğunu belirten sanatçı, kendisini ise yeterince sevmediğini düşündüğünü dile getirdi.

Pekkan, "Benim babam askerdi. Tabii asker adamın erkek evladı olur. Ama olmadı. Ajda ablam çok güzel bir çocuktu, ben çok güzel bir çocuk değildim. Babam bunu kabul edemiyordu; onun için beni başkalarına vermeye falan kalktı. Dedem mani olurdu" sözleriyle geçmişte yaşadıklarını anlattı.

Babasıyla arasında duygusal bir bağ kurulamadığını söyleyen sanatçı, "Babamla bir alışverişim yoktu; elimi tuttuğunu yahut bana bir cümle bile kurduğunu hatırlamıyorum. Annem bana daha yakındı. Babam Ajda'ya çok düşkündü" dedi.

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı!

KANSER TEDAVİSİNDE SON DURUMUNU ANLATTI

Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Tedavisinin sürdüğünü belirten sanatçı, yaşadığı zorlu sürece rağmen umudunu koruduğunu söyledi.

Pekkan, "Hamdolsun her şey yolunda. Tabii tedavi devam ediyor daha... Bir iki böyle düşüyorum, kalkıyorum. Hiç beklemediğim bir misafirdi ama evine gelince misafir kovamıyorsun. Gitti gidecek inşallah, bekliyorum. Kendimi bırakmamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

GENÇ HAYRANLARININ İLGİSİNDEN MEMNUN

Genç kuşak tarafından gördüğü ilgiden de söz eden sanatçı, kendisini genç hissetmeye devam ettiğini belirtti. Hayranları arasında gençlerin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Pekkan, bunun nedenini içindeki çocuğu korumasına ve hayata bakış açısına bağladı.

Sanatçı, farklı yaş gruplarından çok sayıda arkadaşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Semiramis PekkanAjda PekkanNişantaşıÇocuklukMagazinSağlıkMüzikAileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“ Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Sakarya’da silahlı saldırı Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Microsoft’taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
Ürgüp’te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı
Trabzonspor’daki Salah İngiltere’de gündemde: Hedefi belli oldu Trabzonspor'daki Salah İngiltere'de gündemde: Hedefi belli oldu
Kadir İnanır’ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL
Galatasaraylılar çıldıracak Gabriel Sara’yı unutturacak dünya yıldızı Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı
4-1’lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti 4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
07:24
Suudi Arabistan’ın başkentinde füze alarmı Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
07:16
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
07:08
Greta Thunberg’in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti
Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
06:36
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
05:08
“Patronların Patronu“ hayatını kaybetti Meksika’nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
"Patronların Patronu" hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
21:10
Orta Doğu’da savaş alarmı ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:28
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 07:36:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı! "Beni rakip olarak gördü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android