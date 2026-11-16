Semiramis Pekkan\'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı! "Beni rakip olarak gördü"

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan ile geçmişte yaşadığı kırgınlıkları yıllar sonra anlattı. Müzik kariyerine başladığında ablasının kendisini rakip olarak gördüğünü söyleyen sanatçı, çocukluk yıllarında babasıyla yaşadığı sorunları ve devam eden kanser tedavisini de ilk kez duyanları şaşırtacak sözlerle dile getirdi.

"AJDA BENİ KENDİSİNE RAKİP OLARAK GÖRDÜ"

Katarsis programına konuk olan Semiramis Pekkan, müzik dünyasına adım attığı yıllara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ablası Ajda Pekkan'ın büyük başarısının ardından kendisine de şarkıcılık teklif edildiğini belirten sanatçı, kariyerinin ilk dönemlerinde önemli kazançlar elde ettiğini anlattı.

Pekkan, o günleri şu sözlerle hatırladı:

"Ajda müzik hayatına girdi ve çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana gelip 'Ona rakip ol' dediler. İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım. Ajda'ya söyledim, 'Aman, ezberle 5 şarkı git' dedi."

"ONUN İLK REAKSİYONLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Müzik kariyerini sonlandırmasında ablasının etkisi olup olmadığı sorulan Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kendisinden böyle bir istekte bulunmadığını ancak ilk tepkilerinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Sanatçı, "Hayır, öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi. Benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Ajda'yla müzikte baş etmem mümkün mü? O zamanlar ona rakip olacağım diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil" dedi.

Ablasının başarısını hiçbir zaman gölgede bırakmaya çalışmadığını vurgulayan Pekkan, "Onun hiçbir şeyine dokunamadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi. Kavga, gürültüyü hiçbir zaman sevmedim, kavgadan kaçan birisiyim" ifadelerini kullandı.

"BABAM BENİ BAŞKALARINA VERMEYE KALKTI"

Semiramis Pekkan'ın açıklamalarında en çarpıcı bölümlerden biri de çocukluk yıllarına ilişkin anlattıkları oldu. Babasının Ajda Pekkan'a daha yakın olduğunu belirten sanatçı, kendisini ise yeterince sevmediğini düşündüğünü dile getirdi.

Pekkan, "Benim babam askerdi. Tabii asker adamın erkek evladı olur. Ama olmadı. Ajda ablam çok güzel bir çocuktu, ben çok güzel bir çocuk değildim. Babam bunu kabul edemiyordu; onun için beni başkalarına vermeye falan kalktı. Dedem mani olurdu" sözleriyle geçmişte yaşadıklarını anlattı.

Babasıyla arasında duygusal bir bağ kurulamadığını söyleyen sanatçı, "Babamla bir alışverişim yoktu; elimi tuttuğunu yahut bana bir cümle bile kurduğunu hatırlamıyorum. Annem bana daha yakındı. Babam Ajda'ya çok düşkündü" dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE SON DURUMUNU ANLATTI

Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Tedavisinin sürdüğünü belirten sanatçı, yaşadığı zorlu sürece rağmen umudunu koruduğunu söyledi.

Pekkan, "Hamdolsun her şey yolunda. Tabii tedavi devam ediyor daha... Bir iki böyle düşüyorum, kalkıyorum. Hiç beklemediğim bir misafirdi ama evine gelince misafir kovamıyorsun. Gitti gidecek inşallah, bekliyorum. Kendimi bırakmamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

GENÇ HAYRANLARININ İLGİSİNDEN MEMNUN

Genç kuşak tarafından gördüğü ilgiden de söz eden sanatçı, kendisini genç hissetmeye devam ettiğini belirtti. Hayranları arasında gençlerin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Pekkan, bunun nedenini içindeki çocuğu korumasına ve hayata bakış açısına bağladı.

Sanatçı, farklı yaş gruplarından çok sayıda arkadaşı olduğunu da sözlerine ekledi.