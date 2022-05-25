Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar , katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen 'in Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği dekolteli kıyafeti eleştirerek "Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" dedi. Sözleriyle gündem olan Çakar'a tepkiler gelmeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eski vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" demişti. Yayındaki sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a günlerce tepki yağmıştı.

Destek mesajların ardından Instagram hesabından çok konuşulan kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sezen ise şunları yazmıştı: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…"