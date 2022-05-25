Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı - Son Dakika
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Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı

25.05.2022 11:13

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği kıyafet üzerinden hedef gösterdiği oyuncu Melis Sezen'e bir destek de Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu katıldığı ödül töreninde sahneye çıkarak Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası attı ve eski vekili moda programında jüri olmaya davet etti.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği dekolteli kıyafeti eleştirerek "Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" dedi. Sözleriyle gündem olan Çakar'a tepkiler gelmeye devam ediyor.

ÖZGE'NİN GÖĞSÜNE ESKİ VEKİLİN ADI YAZILDI

Ünlü isimlerin tepki gösterdiği Ahmet Çakar, bir ödül töreninde de gündeme geldi. Seyhan Soylu, katıldığı ödül töreninde göğüs dekolteli bir elbise giyen Özge Ulusoy'un dekoltesine Ahmet Çakar'ın adını yazdı.

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

NE OLMUŞTU?

Eski vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" demişti. Yayındaki sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a günlerce tepki yağmıştı.

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

Destek mesajların ardından Instagram hesabından çok konuşulan kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sezen ise şunları yazmıştı: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…"

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar
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Son Dakika Magazin Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı - Son Dakika


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