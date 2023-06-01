Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin son oyununda dans etti - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin son oyununda dans etti

01.06.2023 11:10

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi isimlerin yer aldığı Alice Müzikali'nin son oyununda dans etti. Oyunun ardından oyuncu ve ekip veda partisi düzenledi. Sarıkaya'nın dansı sosyal medyada hızla yayıldı ve partide çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali, dün akşam son oyununu sergiledi. Oyunun ardından oyuncu ve ekip bir ara gelerek veda partisi yaptı.

ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ

Partiye dünyaca ünlü bir markaya ait beyaz mini etek ve beyaz atletle katılan Serenay Sarıkaya, arkadaşlarıyla dans etti. Oyunculuk performansının yanı sıra sesi ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, partide bir ara kalça dansı yaptı. Sarıkaya'nın dansı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, partide çektirdiği fotoğrafını da 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Alice Müzikali son" notunu yazdı. Ünlü ismin parmak arası çizmeyi andıran elbisesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin son oyununda dans etti - Son Dakika


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