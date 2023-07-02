Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın kızlarıyla düğünleri - Son Dakika
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Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın kızlarıyla düğünleri

Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın kızlarıyla düğünleri

02.07.2023 09:32

Arkak Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle tanınan Şevket Çoruh, dört yıldır birlikte olduğu Özge Turna ile düğün yaparak evliliklerini resmiyete döktü. Çiftin düğününde ünlü oyuncu Müjdat Gezen temsili nikah kıydı ve kızları Turna'ya evlilik cüzdanını verirken esprili bir şekilde konuştu. Düğüne 'Arka Sokak' dizisinin oyuncuları da katıldı.

Arkak Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Şevket Çoruh, dört yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 5 yıl sonra kızları Turna ile düğün yaptı.

1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile ilk evliliğini yapan ve bu evlilikten Gülenay adını verdiği bir kızı bulunan Şevket Çoruh, ikinci evliliğini 2018 yılında yaptı.

2020 yılında kızları Turna'yı kucaklarına alan ünlü çift 5 yılın ardından düğün yaptı. Düğünden ilk görüntüleri ise Şevket Çoruh'un eski rol arkadaşı Boğaç Aksoy sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin temsili nikahını ise usta oyuncu Müjdat Gezen kıydı. Gezen'in evlilik cüzdanını ikilinin kızları Turna'ya verirken "Kızım bunu sen al, baban kaybeder" esprisi düğündekileri kırdı geçirdi.

Düğüne katılan isimler arasında 'Arka Sokak' dizisinin oyuncularından Ozan Çobanoğlu, Kerimhan Duman, Özgür Ozan, Oya Okar yer aldı.

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Arka Sokaklar, Müjdat Gezen, Şevket Çoruh, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın kızlarıyla düğünleri - Son Dakika


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