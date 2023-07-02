Şevket Çoruh ve Özge Turna'nın kızlarıyla düğünleri

Arkak Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Şevket Çoruh, dört yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 5 yıl sonra kızları Turna ile düğün yaptı.

1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile ilk evliliğini yapan ve bu evlilikten Gülenay adını verdiği bir kızı bulunan Şevket Çoruh, ikinci evliliğini 2018 yılında yaptı.

2020 yılında kızları Turna'yı kucaklarına alan ünlü çift 5 yılın ardından düğün yaptı. Düğünden ilk görüntüleri ise Şevket Çoruh'un eski rol arkadaşı Boğaç Aksoy sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin temsili nikahını ise usta oyuncu Müjdat Gezen kıydı. Gezen'in evlilik cüzdanını ikilinin kızları Turna'ya verirken "Kızım bunu sen al, baban kaybeder" esprisi düğündekileri kırdı geçirdi.

Düğüne katılan isimler arasında 'Arka Sokak' dizisinin oyuncularından Ozan Çobanoğlu, Kerimhan Duman, Özgür Ozan, Oya Okar yer aldı.