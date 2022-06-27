Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik

Moderatör Seyhan Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından Banu Noyan'ın eski eşi Ata Çağlayan ile birlikte olduğunu duyurdu. "Eğer karşılık duygusal bir şey olursa ilk sizler öğreneceksiniz" diyen Soylu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak örfi nikah kıydıklarını duyurdu.

"ÖRFİ NİKAHLA EVLENDİK, DİĞER RİTÜELLERE BAŞLIYORUZ"

Seyhan Soylu, Instagram hesabından yaptığı nikah paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ata Çağlayan'la örfi nikah ile evlendik. Haftaya diğer ritüellere başlıyoruz. Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü. Aslında nikahların en derin ve ulvi olanı."

"ZENGİN OLSAK DA GÖNLÜMÜZ FAKİR"

"Bilirsiniz her yıl Mısır'a tatile giderim. Eski Mısır'da fakirlerin nikahını duymuştum. Aracısız Allah'a akit. Karı ve koca arasında olan bir tek Allah'ın şahitliğinde bir nikah türüdür örfi nikah. Tamamen iki kişi arasında Allah'ın şahitliğinde söz verme. Gösterişten ritüellerden uzak. Hiç kimseye duyurulmadan aşıkların nikahı Mısır ve Ürdün'de çok sık yapılır. En önemli nikahtır. Biz de Ata ile ne kadar zengin olursak olalım gönlümüz her daim fakir ve ilk nikahımızı bu şekilde kıymaya karar verdik."

"ATA BEY'İN AİLESİ İSTEMEYE GELİYOR"

Nikahın detaylarını anlatan Seyhan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki hafta Ata Bey'in ailesi istemeye geliyor. Tüm hayalimdeki ritüelleri, gönlümdeki gizli saklı kalmış hayallerim gerçekleşiyor. Ata Bey daha önce iki izdivaç yapmış. Benim de başımdan 3 nikah geçti. Fakat gerçek aşkı, yaşlanacağım eşimi bulduğumu düşünüyorum. En azından kalbimin sessini dinliyorum. Bu yüzdende eski Mısırdaçok çok eski bir nikah ile evliliğe adım atmak istedim. Mısırlılar bu nikahı ahiret nikahı, örfi nikah olarak tanımlıyor. Bu nikah Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde tüm İslam ülkelerinde bilinen değerli bir nikahtır."

"İSTEME, SÖZ, NİŞAN, KINA VE DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

"Ben de eşimde araştırmacı birer yapımız var. Kendisine ilk önce örfi nikah ile evlenmek istedim. Sonrasında tüm İslami, mezhep ritüelleri, belediye nikahı hatta ecdadımıza giderek şaman nikahı bile istiyorum ki seni ahirette de bulabileyim Atam dediğimde. Ata bey yüzüme baktı tebessüm etti ve 'Sen ne istiyorsan yüreğinde sıkışık ne varsa bırak sal gitsin. Canın ne istiyorsa o olacak'' dedi. Ve Allah ne yazdıysa o olur diye ya Bismillah diye ilk nikahımızı örfi nikah ile evlendik.

Allah için ne yalan diyeyim ki içimden bu geldi bunu yapmak istedim. Ve oldu... Allah işte... 'İmanınla iste ben layıksan veririm kulum' der. Ben de çok istedim oldu canlarım. Çok yakında evlilikle ilgili tüm ritüelleri tek tek yapmak isterim. Ve isteme, söz, nişan, kına, nikah, düğün her şey gönlümde var. her dini, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istiyorum. Bu fani dünyada hayatın çok meşakkatli bir sınavına tabii tutuldum. Şan, şöhret ve paranın hiç esiri olmadan savaştım. Hatamız oldu. Af diledik. Tevekkül ettik. Şükür ettik. Rabbim de ödülümü nasip etti."