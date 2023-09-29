Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı

Boşanmanın ardından çiftten henüz bir açıklama gelmedi. Şeyma Subaşı boşanmanın ardından Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi. Avukat Altın Mimir ise duruşma sonrası müvekkili Şeyma Subaşı ile verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak "İyi günde kötü günde" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaluossi'den evlilik teklifi almıştı. Subaşı tekliften hemen sonra hamile olduğunu açıklamış ancak çiftin bebeği düşmüştü. İkili, evlilik teklifinden 24 gün sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığa 1 ay dayanan Subaşı, Meedo ile bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayat partnerimi özledim" demişti. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, 5-6 Mayıs'ta Fas'ta düğün yaptı. Günlerce düğün eğlencesi yapan Subaşı, farklı farklı gelinlikler tercih etti. Fas'ta yapılan düğüne Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi tanınmış isimler de katıldı. Bir süredir evlilikleri gözlerden uzak yaşayan Subaşı'nın eşinden psikolojik şiddet gördüğü ileri sürüldü. Subaşı'nın eşinin yanından Türkiye'ye gelmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.