Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı - Son Dakika

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı
Son Güncelleme: 29.09.2023 10:36

5 ay önce görkemli düğünlerle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bugün Beykoz Adliyesinde tek celsede boşandı.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

AVUKATIYLA POZ VERDİ

Boşanmanın ardından çiftten henüz bir açıklama gelmedi. Şeyma Subaşı boşanmanın ardından Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi. Avukat Altın Mimir ise duruşma sonrası müvekkili Şeyma Subaşı ile verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak "İyi günde kötü günde" notunu düştü.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaluossi'den evlilik teklifi almıştı. Subaşı tekliften hemen sonra hamile olduğunu açıklamış ancak çiftin bebeği düşmüştü. İkili, evlilik teklifinden 24 gün sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığa 1 ay dayanan Subaşı, Meedo ile bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayat partnerimi özledim" demişti. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, 5-6 Mayıs'ta Fas'ta düğün yaptı. Günlerce düğün eğlencesi yapan Subaşı, farklı farklı gelinlikler tercih etti. Fas'ta yapılan düğüne Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi tanınmış isimler de katıldı. Bir süredir evlilikleri gözlerden uzak yaşayan Subaşı'nın eşinden psikolojik şiddet gördüğü ileri sürüldü. Subaşı'nın eşinin yanından Türkiye'ye gelmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı
Kaynak: DHA

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti
11:56 Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu
11:47 Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Dilan Polat'ın hesabı hacklendi
11:43 Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor
11:45 Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü
11:37 Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti
11:35 Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak
11:29 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti
11:21 Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
11:05 Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 13:00:53. #1.12#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement