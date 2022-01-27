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Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok - Son Dakika

Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok

27.01.2022 13:53

Şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade etti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim almaya gelen Akyüz, "Cenazesi Rize'ye götürülecek" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan sonra hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını söyledi.

YEMEK YEDİĞİ SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi. Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok

"OLAYLA İLGİLİ HİÇ BİLGİM YOK"

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi. Akyüz, " Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Akyüz, Ece Erken, Rize, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok - Son Dakika
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