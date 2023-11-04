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Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Güncelleme: 04.11.2023 16:34

Son dakika! Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 kişiden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada aralarında Engin ve Dilan Polat çiftinin de dahil olduğu adliyede 18 kişiden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan DilanPolat ve Engin Polatçiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Son dakika! Engin ve Dilan Polat çifti dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

ENGİN VE DİLAN POLAT İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'yasadışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi. Avukat Ahmet Gün, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Son dakika! Engin ve Dilan Polat çifti dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

Son dakika! Engin ve Dilan Polat çifti dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

200 MİLYON LİRALIK SAHTE FATURA

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Son dakika! Engin ve Dilan Polat çifti dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

43 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

PARA AKLAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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Son Dakika Magazin Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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