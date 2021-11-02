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Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

02.11.2021 17:58
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

İsrail'de şarkı söyleyen kız Türk ezgileriyle kendine hayran bıraktı, Mehmet şef hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı gibi magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler bu sayfada yer almaktadır.

Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği kanserine yenik düştü bugün cenaze töreni vardı, Alec Baldwin, Rust filminde çekim sırasında vurduğu Joel Souza olaydan sonra ilk kez konuştu gibi son dakika magazin haberlerine buradan erişebilirsiniz.

ÜNLÜ ŞEF DUDAK DOLGUSU İDDİALARINI YALANLADI

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi. Dudaklarının şiş olduğu videosu kısa sürede gündem olan Yalçınkaya, sosyal medyanın gündemine düştü. Kendi hesabından açıklama yapan Yalçın, "Alerjim var bir ürüne, yapmayın" açıklamasında bulundu.

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İSRAİL'DE DÜZENLENEN SES YARIŞMASINA DAMGA VURDU

Zeynep Avcı'nın O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı.

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SEMRA DİNÇR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

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DİZİ SETİNDE YARALANAN JOEL SOUZA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez görüntülenen Souza, sessizliğini bozdu.

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