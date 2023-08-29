Son Dakika: Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti - Son Dakika

Son Dakika: Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti

Son Güncelleme: 29.08.2023 16:09

Bir süredir hastanede tedavi gören 75 yaşındaki usta oyuncu Ünal Silver yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören başarılı oyuncu Ünal Silver yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran menajerlik şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 AY ÖNCE SON HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Uzun süredir hastanede yatan oyuncu, 24 Temmuz'da Instagram hesabından son halini paylaşarak "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyaretime gelmiş" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle oldukça zayıfladığı dikkat çekmişti.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynayan Silver daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 'Benim İçin Üzülme' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadı.

Ünal Silver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika: Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Usta oyuncu Ünal Silver vefat etti - Son Dakika
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