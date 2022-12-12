Makyajsız pozlarını paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Makyajsız pozlarını paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu

12.12.2022 15:41

Şarkıcı Hadise, Instagram hesabından art arda makyajsız pozlarını paylaştı. 37 yaşındaki Hadise'nin paylaşımına beğeni yağarken hayranları da ünlü şarkıcıya iltifat etmekten kendini alamadı.

Geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla zor günler geçirmişti.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Günlerce magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı ses tellerinden operasyon geçirdikten sonra konserlere ara verip bir süre sessizliğe bürünmüştü. Ünlü bir takı markasıyla reklam filmi yayınlanan Hadise zor günleri geride bıraktı.

Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı

MAKYAJSIZ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Hadise, 14 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından makyajsız paylaşım yaptı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma hayranları güzel yorumlar da yaptı. Hadise'nin kusurlarının cesurca sergilemesi sevenlerinden tam not aldı.

Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı
Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı
Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı
Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı
Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı
YORUMLAR
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Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Makyajsız pozlarını paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Makyajsız pozlarını paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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