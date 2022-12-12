Geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla zor günler geçirmişti.
Günlerce magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı ses tellerinden operasyon geçirdikten sonra konserlere ara verip bir süre sessizliğe bürünmüştü. Ünlü bir takı markasıyla reklam filmi yayınlanan Hadise zor günleri geride bıraktı.
Hadise, 14 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından makyajsız paylaşım yaptı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma hayranları güzel yorumlar da yaptı. Hadise'nin kusurlarının cesurca sergilemesi sevenlerinden tam not aldı.
Son Dakika › Magazin › Makyajsız pozlarını paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika