Sonay Dikkaya\'dan eski eşi Ufuk Yıldırım\'a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi

Haber.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan 20 yılı aşkın süredir ekranlarda izleyiciyle buluşan spiker Sonay Dikkaya, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Uzun yıllar Ana Haber Bülteni ve gece haberlerini sunan deneyimli isim, hem kariyerindeki dönüm noktalarını hem de özel yaşamında yaşadığı büyük kırılmaları samimi bir dille paylaştı.

Çocuk yaşta reklam filmlerinde rol alarak ekran yolculuğuna başlayan Dikkaya, disiplinli iş hayatına rağmen özel yaşamında birçok hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. En büyük travmasının genç yaşta babasını kaybetmek olduğunu belirten Dikkaya, "Babacığımı 19 yaşımda kaybettim. Üç ay yoğun bakımda kaldı. O süreçte 37 kiloya düşmüştüm. Babam 3 ayda gitti, oğlum ise 3 ay yoğun bakımdan geldi. Bugün hâlâ oğlumun nefesini dinliyorum" sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

ESKİ EŞİNE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sonay Dikkaya, 2009 senesinde boşandığı eski eşi müzisyen Ufuk Yıldırım hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Evliliklerinde mutluluğu yakalayamadıklarını söyleyen Dikkaya, en büyük kırgınlığının ise oğulları Şan'a karşı ilgisizlik olduğunu belirtti.

"ARKADAŞ OLARAK İYİYDİK AMA EVLİLİKTE BAŞARILI OLAMADIK"

Evliliğin ilk yıllarını anlatan Dikkaya, "Biz çok eğlendik, arkadaş olarak müthiş anlaşıyorduk. İnsanlar da bizi çok komik bulurdu. Ama karı koca olarak hiç başarılı olamadık, beceremedik" dedi.

"BABA OLARAK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"

Evlilik bittikten sonra tüm yükün kendisine kaldığını ifade eden Dikkaya, "Şan babasına çok düşkündü ama ayrı düştüler. Babası kendi hayatını tercih etti. Bana göre çok az ilgiliydi. Ne maddi ne manevi destek alabildim. Ben çok yorgun bir anneyim, 18 senem oğlumla tek başıma geçti" sözleriyle yaşadığı zorlukları paylaştı.

"HEP BEN SUSTUM"

Eski eşine yönelik sitemlerini sürdüren Dikkaya, "Hep tolerans göstermesi gereken, hep susması gereken ben oldum. Konuştuklarım bir işe yaramıyordu. Herkes zaten her şeyi biliyor, benim söylememe gerek yok" ifadelerini kullandı.