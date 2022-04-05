Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi! - Son Dakika

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Tatlı Sert isimli programın sunuculuğunu yapan Müge Anlı, Ramazan ayından dolayı programını bitirdikten sonra yakın arkadaşlarıyla Sultanahmet'e gitti.

BAŞÖRTÜSÜ, MASKE VE GÖZLÜKLE KAMUFLE OLDU

Sosyal medyada bile 2,2 milyon takipçisi bulunan Müge Anlı, Sultanahmet'i gezerken hayranlarıyla fotoğraf çektirmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Anlı, başörtüsü, maske ve gözlük takarak kendisini kamufle etti.

MÜGE ANLI'YI GÖRENLER TANIYAMADI

Instagram hesabından bir arkadaşının "Fotoğraf çektirmek istemeyince, görünmez olan bir arkadaşınız var mı? Benim var" notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından yayınlayan Müge Anlı, "Aşk olsun hem korona var hem de dua ediyoruz. Dikkatimizin dağılmaması gerekiyor" dedi. Fotoğrafa bakan hayranları ise Müge Anlı'yı bulmakta güçlük çekti.