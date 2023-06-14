Survivor 2023'ün Şampiyonu Nefise Oldu - Son Dakika
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Survivor 2023'ün Şampiyonu Nefise Oldu

14.06.2023 08:03

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının büyük finali dün akşam gerçekleştirildi. Yarışmanın şampiyonu Nefise oldu. Yarı finalde Özgür ve Osman Can arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Özgür, finalist oldu. Büyük finalde ise Nefise, Survivor 2023 kupasının sahibi oldu.

Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.

ÖZGÜR VE NEFİSE FİNALDE

Aylardır mücadele eden yarışmacılarda Ertuğ, Yusuf, Nefise, Özgür ve Osman Can arasında yarı final heyecanı yaşandı. Dominik'te oynanan yarışmayı kazanan Nefise ve Yusuf, yarı finalist olarak doğrudan İstanbul'a geldi. Özgür ve Osman Can arasında da SMS oylaması yapıldı. Halkın oyuyla Özgür, yarı finale kaldı. Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son SMS oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

NEFİSE ŞAMPİYON OLDU

Dün akşam gerçekleştirilen büyük final SMS oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu. Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Çığlık ve gözyaşlarıyla yaşadığı sevinci gösteren Nefise, görkemli kupanın sahibi oldu.

"HERKESE BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDERİM, KUPA HEPİMİZİN"

Dakikalarca gözyaşı döken Nefise yaptığı konuşmada "O kadar heyecanlıyım ki şu an her şey rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, iyi ki varsınız. Bu kupa hepimizin" dedi.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlama alanına yöneldi. 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise, Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön veren Nefise ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

YORUMLAR (5)
  • Uğur Türkiye: Survavir bu sene çok kötüydü kimse düzgün izlemedi sevecen degildi soğuktu Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Mustafa Olcay: Survivor demeyelim artık son sezonlarını yarım yarım izledim ..... Nerede o eski survivorlerrrrr ???? Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: nefise karatayyy gönlümüzün şampiyonu Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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