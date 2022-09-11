65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama - Son Dakika
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65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama

11.09.2022 14:55

Hakkındaki taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır çalıştığı 25 yaşındaki stilistiyle sevgili olduğunu canlı yayında duyurdu. Erbil, "Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama" dedi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifşa ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Ronay'ı taciz ettiği iddiası ile yargılanan ünlü şovmen bu kez yaşadığı aşkla gündeme geldi.

ARALARINDA 40 YAŞ FARK VAR

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır birlikte çalıştığı stilisti Melike Çamlıoğlu'yla canlı yayına katılarak aşkını ilan etti. Aralarında 40 yaş olmasını problem yapmayan çift ilişkileri hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşıyor

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Beyaz Magazin adlı programa genç sevgilisiyle bağlanan Mali, şunları söyledi;

"Kendisi stilistimdi benim. Bütün sahne kıyafetlerimi yapıyordu. Bir tek benim kıyafetlerimi tasarlamıyor özellikle Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi birçok ünlü sanatçının stilistliğini yapıyor. Baktık ki kullandığı kumaşlar çok yumuşak. Erkekler yaratıcı kadınlardan hoşlanıyor. Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşıyor

"ONU GİYDİRMEK ÇOK GÜZEL"

Melike Çamlıoğlu "Biz de bu vesileyle tanıştık. Onu giydirmeye başladım. Onu giydirmek çok güzel" dedi. Sunucunun "Mehmet Ali ile en çok neyi yapmaktan zevk alıyorsun?" sorusuna "Olayları yorumlamaktan çok keyif alıyorum. Çünkü onun zaten zekası su götürmez bir gerçek. Bir anda gelişen olaylardan sonra aşk gelişti" diyerek ilişkilerini anlattı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşıyor
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşıyor
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşıyor
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ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU! ÜNLÜ ŞOVMEN CANLI YAYINDA REZİL OLDU!

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama - Son Dakika
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