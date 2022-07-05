Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi - Son Dakika
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Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi

05.07.2022 13:50

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle gittiği restoranda eline tef alarak göbek attı. Sarıkaya'nın o anlarını Umut Evirgen'in aşk dolu bakışlarıyla izlemesi dikkat çekti.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

TEF ÇALIP GÖBEK ATTI

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Bir restorana giden çiftten Sarıkaya, bir ara müziğin ritmine dayanamayarak oynayamaya kalktı. Sarıkaya, eline tef alarak oynarken Evirgen de sevgilisini izledi.

Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı, sevgilisi Umut Evirgen hayranlıkla izledi

UMUT EVİRGEN AŞKINI HAYKIRDI

Evirgen, önceki gün Serenay Sarıkaya'nın doğum günü için özel bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı. Instagram hesabından güzel oyuncuyla çektiği romantik bir fotoğrafı paylaşan Evirgen, 30 yaşına giren sevgilisi için "Doğum günün kutlu olsun birtanem" notunu yazarak kalp emojisi koydu.

Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı, sevgilisi Umut Evirgen hayranlıkla izledi
Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı, sevgilisi Umut Evirgen hayranlıkla izledi
Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti
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Son Dakika Magazin Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi - Son Dakika
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